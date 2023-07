بلوچستان کی خوبصورت ’’سپت بیچ‘‘،اہم شخصیت نے بھی تعریف کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) بلوچستان کی ا خوبصورت سپت بیچ وزیراعظم شہباز شریف کے دل کو بھا گئی۔انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے سپت بیچ کے مناظر کی تعریف کی۔ لکھا کہ برف پوش پہاڑوں سے دلفریب ساحلوں تک پاکستان قدرتی حسن سے مالامال ہے، قدرت سے قربت رکھنے والوں کیلئے پاکستان میں بہت کچھ ہے۔

Pakistan is blessed with boundless gifts of natural beauty, ranging from majestic snow-capped mountains to exquisite sandy beaches. It has much to offer to those who have the appetite to gel with nature. Among these captivating destinations is Sapat Beach, a true marvel nestled… pic.twitter.com/LCXF2yLNGK