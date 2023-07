شاپنگ مال میں گرم پانی کی پائپ لائن پھٹنے سے 4 افراد ہلاک ، ویڈیو وائرل

ماسکو ( ڈیلی پاکستان آن لائن) روس کے دارالحکومت ماسکو کے ایک شاپنگ مال میں گرم پانی کی پائپ لائن پھٹنے سے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔

روسی میڈیا کے مطابق حادثہ روسی دارالحکومت ماسکو کے شاپنگ مال میں پیش آیا، شاپنگ مال میں گرم پانی کا پائپ پھٹنے سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔زخمیوں کو گرم پانی سے جلنے کے زخم آئے ہیں، جنہیں ہسپتال میں طبی امداد دی جارہی ہے، شاپنگ مال میں ڈیڑھ سو دکانیں ہیں۔ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین نے کہا ہے کہ زخمی ہونے والوں میں سے کچھ جھلس چکے ہیں اور ہنگامی خدمات کے ادارے جائے وقوعہ پر کام کر رہے ہیں۔ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ دھماکے کے بعد پوری عمارت میں پانی بھرنا شروع ہوگیا اور دروازے سے بھاپ نکلتے ہوئے بھی دیکھی جاسکتی ہے۔

یہ شاپنگ مال جسے ورمینا گوڈا (دی سیزنز) کے نام سے جانا جاتا ہے 2007 میں کھولا گیا اور اس میں 150 سے زیادہ سٹورز ہیں۔

In Moscow, a hot water pipe burst in the "Seasons" shopping center. People were injured due to hot steam and boiling water. 70 Russians received burns. 4 died. pic.twitter.com/a5hHIlcDAE