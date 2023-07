میلبرن/آکلینڈ (ڈیلی پاکستان آن لائن) فیفا ویمن ورلڈکپ میں جاپان نے زیمبیا کو 5 گول سے شکست دے دی جبکہ امریکا نے ویتنام کو 0-3 سے ہرایا۔

ایونٹ میں انگلینڈ نے ہیٹی کے خلاف 0-1سے میچ جیتا تو ڈنمارک نے چین کو ایک گول سے شکست دی۔فیفا ویمن ورلڈ کے گروپ سی کے میچ میں جاپان کی ٹیم نے زیمبیا کے خلاف پہلے ہاف میں ایک گول کی برتری حاصل کی۔جاپان نے دوسرے ہاف میں مخالف ٹیم پر مزید 4 گول داغ دیے اور میچ میں 5 کے مقابلے صفر گول سے کامیابی حاصل کرلی۔

گروپ ای کے میچ میں دفاعی چیمپئن امریکا نے پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کھیلنے والی ٹیم ویتنام کو 0-3 سے شکست دے دی۔انگلینڈ نے ہیٹی کے خلاف ایک گول سے کامیابی حاصل کی جبکہ ڈنمارک نے چین کے خلاف آخری لمحات میں گول کے 0-1 سے میچ جیت لیا۔

