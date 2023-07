سکندر اعظم نے منہ زور سندھو بڑی مشکل سے کشتیوں کا پل بنا کر عبور کیا، میں (سندھو)نے ان کی بہادری اور حوصلے کا کڑا امتحان لیا تھا سکندر اعظم نے منہ زور سندھو بڑی مشکل سے کشتیوں کا پل بنا کر عبور کیا، میں ...

مصنف:شہزاد احمد حمید

قسط:84

سکندر مقدونوی اٹھارہ (18) ہزار کلو میٹر کا فاصلہ طے کرکے8 سال کی مدت میں یہاں پہنچا تھا۔ اُس کا سب سے طاقتور ہتھیار اس کی بے پناہ خود اعتمادی تھی۔ سکندر اعظم کی اس مہم جوئی کی داستان ہم تک اس کے2 دوستوں ”پو ٹالمی اور ارسٹوبلیس“ ptolemy & aristobulas) (کے ذریعے پہنچی جو اُس کے ہمراہی تھے۔ مزید براں مشہور مورخ آریان بھی ساتھ تھا اور ”ہیراڈس“ بھی۔ پیر سر کے قریب آریان کی چٹان ”آورس“(aorros) کہلاتی ہے جبکہ آریان اس جگہ کو ”برڈ لیس پلیس“ (birdless place) کا نام دیتا ہے۔(یعنی ایسی جگہ جہاں پرندہ بھی نہ ہو۔)واقعی یہاں کوئی پرندہ نظر نہیں آتا ہے۔ پہاڑ عمودی ہیں جن کو عبور کرنا جان جوکھوں کا کام ہے اور سکندر نے اپنی جان جوکھوں میں ہی ڈالی تھی۔ان سب کے بقول سکندر اعظم نے منہ زور سندھو بڑی مشکل سے کشتیوں کا پل بنا کر عبور کیا تھا۔ یہ پل ”hephaestion's“ نے تیار کیا جو اس کا دوست تھا۔ یوں اس نے بعد میں یہاں آنے والے مہم جوؤ ں اور حملہ آوروں کو دریا عبور کرنے کے جدید طریقے سے روشناس کروا دیا تھا۔ میری موجیں تیز، پانی ٹھنڈا اور اس کی تہہ میں پڑے گول پتھروں سے پھسلنے کا ڈر ہر وقت لگا رہتاہے۔ میں (سندھو)نے ان کی بہادری اور حوصلے کا کڑا امتحان لیا تھا۔پیر سر کے عمودی پہاڑوں کو اُس نے بڑی مشکل سے عبور کیا مگر مقامی قبائل کو بڑی آسانی سے شکست دی۔ میں حیران ہوں سکندر نے کس طرح خطرناک ”مالندری پاس“ عبور کیا ہو گا۔“

سندھو چپ ہوا تو نین کہنے لگی؛”چند دن پہلے مولانا روم ؒ کا ایک قول میری نظر سے گزرا۔ (close your eyes, fall in love. stay there)رومی کہتے ہیں؛”آنکھیں بند کر لو، محبت میں ڈوب جاؤ اور پھر زندگی بھر کے لئے آنکھوں میں ہی بس جاؤ۔یعنی آنکھیں ہی وہ ذریعہ ہیں جن سے دل و دماغ میں اترا جا سکتا ہے۔ میری آنکھوں میں بھی کوئی اتر گیا ہے ہمیشہ رہنے کے لئے۔“ باس نے نین سے کہا؛”جو قول آپ نے سنایا ہے اور جو ترجمہ بیان کیا ہے اس بارے میں صرف اتنا کہوں گا؛”کچھ تحریروں کا ترجمہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ تحریریں نہیں بلکہ تصویریں ہوتی ہیں جسے دل دیکھتا اور نگاہ سنتی ہے۔ یہ قول بھی ایسی ہی ایک تحریر ہے جو دراصل تصویر ہے۔ محترمہ!غور کریں کتنی گہری بات کی ہے مولانا روم ؒنے۔ مولانا کا قول ہر ُاس شخص کے دل میں اتر جاتا ہے جو ان الفاظ کے معنی جانتا ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ دنیا کبھی مولانا رومی کی مثنویٰ کو اتنی اہمیت نہیں دیتی تھی؟ مگراب دنیا مولانا کی مثنوی کی قائل ہی نہیں بلکہ دیوانی ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا مولانا روم ؒ کی مثنوی کو آج ”پرل آف وزڈم“(pearl of wisdom) کہتی ہے۔ مولانا نے عشق کی شاعری میں تو کمال ہی کر دیا ہے باقی موضوعات پر بھی اعلی درجے کے اقوال بیان کئے ہیں۔ اچھے طرز یا نظام حکومت کے بارے امولاناکا فلسفہ ہے’کہ اچھائی یا برائی اوپر سے شروع ہوتی ہے اور نیچے تک جاتی ہے۔ جیسے کسی حکمران کے خصائل ہوں گے ویسے ہی حکومتی کارندے ہوں گے۔“زہدو تقویٰ ہو یا فلسفیانہ افکار، مولانا کا نقطہ نظر بڑا واضح ہے۔ علامہ اقبال ؒ نے بھی خود کو اسی قافلے کا ایک فرد گردانا ہے جس قافلے کے سردار مولانا روم ؒ ہیں۔”رقص درویش“ نے ان کے کلام کو عروج اوردوام بخش دیا ہے۔ رقص درویش میں درویشوں کا رقص،سازندوں کی دھنوں سے نکلتے نہایت دلکش سر، مثنوی کے بول، سننے اور دیکھنے والوں کو کیف و مستی کی اس دنیا میں لے جاتے ہیں جو صرف مولانا ؒ کی مثنوی کا ہی خاصا ہے۔ یقین کریں اگر سمجھ آ جائے تو مولانا رومی ؒ کا کلام روح میں اتر جاتا ہے۔ مجھے ایک بارقونیہ (ترکی کا مشہور شہر جو مولا نا روم ؒ کا آبائی علاقہ بھی ہے) میں 18درویشوں کا رقص دیکھنے کا موقع ملا تھا۔سیاہ قباؤں میں ملبوس اپنی بند آنکھوں سے گردن کو مخصوص زاویوں پر گھماتے، بغیر ایک دوسرے سے ٹکرائے ایسا رقص کیا کہ جیسے میں کیا سارا مجمع جیسے محو رقص ہو۔ آج بھی میں اس رقص کو یاد کرکے جھوم جاتا ہوں۔“

باس خاموش ہوئے تو نین بول پڑی؛ ”واہ باس!بہت اعلیٰ۔ مولانا کے اس قول میں محبت کا کمال فلسفہ بیان ہوا ہے۔مجھے ایسا ہی ایک اور قول یاد آ گیا لیکن یہ دوستی کے بارے میں ہے۔ مولانا کہتے ہیں؛

" I love my friends neither with my heart nor with my mind. just in case... heart might stop. mind can forget. I love them with my soul. Soul never stops or forgets. "

مولانا فرماتے ہیں؛”میں اپنے دوستوں سے فنا ہو جانے والے دل و دماغ سے محبت نہیں کرتا بلکہ روح کا رشتہ قائم رکھنے کا خوگر ہوں کیوں کہ روح میں نہ”انا“ ہے اور نہ ہی ”فنا“۔

مجھے دلائی لامہ کا قول یاد آگیا؛

”جس سے تم محبت کرتے ہو اسے اڑنے کے لئے پر، جڑے رہنے کے لئے جڑیں اور اپنے ساتھ رہنے کی وجہ دو۔ جو تمھارا ہوگا ساتھ رہنے کی وجہ بھی ڈھونڈ لے گا۔“ (جاری ہے)

