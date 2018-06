پاکستان ساؤتھ ایسٹ ایشاء بزنس فورم کے قیام کے اعلان پاکستان ساؤتھ ایسٹ ایشاء بزنس فورم کے قیام کے اعلان

کراچی (اسٹاف رپورٹر) کراچی میں پاکستان ساؤتھ ایسٹ ایشیاء بزنس فورم (PSEABF) کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ ان بزنس فورم کے قیام کا مقصد امن اور مختلف فریقین کو یکجا کرکے اکٹھا کرنا ہے۔ اس موقع پر ماہین خان اینڈ کو کی چیف ، ایگزیکٹو آفیسر، صاحبزادی ماہین خان اور فن اورکس گلوبل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فرہاد کرم علی نے PSEABF کے Logo اور ویب سائٹ (www.pseabus.inessorum.com) کی رونمائی کی اور ستمبر2018ء میں Collaboration Divides the task and multiplies the success" کے عنوان سے منعقد ہونے والی بزنس کانفرنس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ یہ کانفرنس بھی کراچی کے ایک ہوٹل میں منعقد کی جائے گی۔

Back to Conversion Tool

مزید : راولپنڈی صفحہ آخر