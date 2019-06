کپتان سرفرازاحمد کیخلاف نازیباں الفاظ استعمال کرنیوالا یہ شخص ایک مرتبہ پھر سامنے میں آگیا، انتہائی حیران کن کام کردیا

لندن (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کےسامنے انکے خلاف نازیبازبان استعمال کرنےاور پھر وڈیو بناکر سماجی رابطوں کی ویب سائیٹ پر اپلوڈ کرنے والے شخص نے سوشل میڈیا پر شدید ردعمل کے بعد پاکستانی کپتان اور شائقین کرکٹ سے معافی مانگ لی ہے۔

ہم نیوز کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائیٹ پر جاری کئے گئے وڈیو بیان اپنے آپ کو پاکستانی بتانے والے شخص نے سرفراز احمد کے خلاف اپنے رویے کی معافی مانگی ہے۔اپنے وڈیوبیان میں اس شخص نے کہاہے کہ وہ خود بھی پاکستانی ہے اور اس کا سرفراز احمداور اس کے بیٹے کی وڈیو سماجی رابطوں کی ویب سائیٹ پر ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا،پتہ نہیں کیسے وہ وڈیو کلپ اپلوڈ ہوکر وائرل بھی ہوگیا۔اپنے وڈیو میں اس شخص نے کہا کہ حقیقی بات یہ ہے کہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا اس وڈیوکا اتنا زیادہ ردعمل آئیگا۔ اس نے کہا کہ اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ ( سرفراز احمد) حافظ قرآن ہیں۔میں نے وہ وڈیو فوراً ڈیلیٹ کردی تھی ۔

پاکستان کے کپتان سرفراز احمد کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے والے شخص نے اپنے وڈیو بیان میں یہ بھی کہا کہ وہ جانتا ہے کہ آپ سب لوگ بہت غصے میں ہیں ،ہوسکے تو اسے معاف کردیجئے گا۔

The man who abused sarfraz today makes an apology in his new video. Saying sorry to @SarfarazA_54 nd whole nation.????????

says that he neither new that the kid was his son nor sarfraz is hafiz e Quran

What you people say on this ⚡#PakistanLovesSarfaraz #sorrysarfaraz pic.twitter.com/wdxQRJjhV9