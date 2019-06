سیٹ بیلٹ باندھ لیں،اسحاق ڈار جلد پاکستان میں ہوں گے:ماروی میمن 

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سابق چیئرمین ماروی میمن نے انکشاف کیا ہے کہ اسحاق ڈار جلد پاکستان میں ہوں گے،سب لوگ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ماروی میمن نے کہا کہ سب کیلئے بریکنگ خبر ہے کہ اسحاق ڈار جلد پاکستان میں ہوں گے، سب لوگ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ماروی میمن کا مزید کہنا تھا کہ وطن واپس نہ آکر سب کچھ کھو دینے والے لوگ احمق ہوتے ہیں،ایک معیشت دان ایسا نہیں کرسکتا، لوگ اپنے مفادات میں فیصلے کرتے ہیں۔

یاد رہے چند روز قبل سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے مبینہ شادی کے حوالے سے ٹوئٹر پر ہونے والی ٹرولنگ پر لیگی رہنما ماروی میمن اپنی ہی پارٹی ن لیگ پر برس پڑی تھیں۔ اپنے ٹوئٹر پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ بس بہت ہوگیا اب مجھے منہ کھولنے پر مجبور نہ کیا جائے، مزید تنگ کیا گیا تو کچھ لوگوں کیلئے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوجائے گا۔اس سے قبل ماروی میمن نے نواز شریف کی جیل واپسی پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں کہا تھا کہ ن لیگ ممی ڈیڈی ٹوئٹس کی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں۔کارکنان کو اگر اپنے قائد سے اتنا ہی لگا ہے تو ریلی کافی نہیں جیل بھرو تحریک چلائیں، قائد کے لئے جان قربان کرنے کی باتیں کرنے والے جیل کیوں نہیں بھرتے؟ میرے خلاف ن لیگیوں کی سوشل میڈیا پرمہم سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

Breaking news for alllllll.... Mr Dar will b in Pakistan soon ☺️so chill relax n fasten ur seat belts. https://t.co/BlbtdP0KBj