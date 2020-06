اسلام آباد کے مزید علاقے سیل کرنے کا حکم

اسلام آباد (ویب ڈیسک) پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں کورونا وائرس کے وار جاری ہیں اور شہر میں اس مہلک وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیشِ نظر انتظامیہ نے مزید علاقے سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔

ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات نے اپنی ایک ٹویٹ میں عندیہ دیا ہے کہ اگلے 36 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد کے کچھ سیکٹرز کو سیل کردیا جائے گا۔

انہوں نے لکھا کہ 'ہم سیکٹر جی 6/2، جی 6/1، جی 10/4، جی 7/2 اور غوری ٹاؤن کو اگلے 36 گھنٹوں کے دوران سیل کر دیں گے۔حمزہ شفقات نے مزید بتایا کہ گذشتہ چند دنوں کے دوران ان علاقوں میں کورونا وائرس کے 40 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں اور 25 سے زائد ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔

We are about to seal Sector G-6/2, G-6/1, G-10/4, G-7/2 and Ghori Town in next 36 hours. There were more than 40 cases/area in last few days. There were more than 25 deaths reported. Residents are requested to please plan accordingly.