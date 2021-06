پاکستانی کرکٹر کے چھکے سے ان کی اپنی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا

لندن (ویب ڈیسک) انگلینڈ میں کلب کرکٹ کے دوران پاکستانی بلے باز کے شاندار چھکے سے ان کی اپنی گاڑی کا ہی شیشہ ٹوٹ گیا۔

کراسلی شیلڈ کوارٹر فائنل کے دوران بلے باز آصف علی نے شاندار چھکا لگایا جس سے گیند باؤنڈری کے باہر گئی لیکن آصف علی کو اس شاندار چھکے سے مالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا۔

کرکٹر کے چھکے کی وجہ سے بال باؤنڈری کے باہر کھڑی آصف علی کی اپنی گاڑی کے شیشے پر جالگی جس سے گاڑی کا شیشہ چکنا چور ہوگیا۔

بال اپنی گاڑی پر جاتی دیکھ کر آصف علی نے سرتھام لیا اور پچ پر بیٹھ گئے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

That moment when you hit a massive six only for it crash through your own car windscreen ????????

???? Sound on to hear the smash ???? pic.twitter.com/FNjRMic9U5