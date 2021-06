بڑی خوشخبری آگئی ، آم اور چاول کے بعد ایک اور پاکستانی پراڈکٹ کو ایکسپورٹ کی اجازت مل گئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )برآمدات بڑھانے کی حکومتی کوششوں کے ثمرات اب سامنے آنے شروع ہوگئے ہیں۔آم اور چاول کے بعد پاکستانی گوشت کو بھی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔

وزیراعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ فوجی میٹ لمیٹڈ کو ملائیشیا کی حکومت نے گوشت ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیدی ہے۔فوجی میٹ لمیٹڈ پاکستان کا سب سے بڑا میٹ پروسیسنگ پلانٹ ہے۔انہوں نے اس حوالے سے بہترین کاوش پر انویسٹمنٹ کونسلر ملائیشیا کو بھی سراہا۔

I congratulate Fauji Meat Limited, the largest meat plant in Pakistan, on its approval by the Government of Malaysia for exports. This shows that international acceptability & demand of Pakistani meat is gradually increasing.