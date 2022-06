مختلف شہروں میں زلزلےکے جھٹکے ،شدت6.1 ریکٹر سکیل ریکارڈ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )گزشتہ شب پاکستان کے مختلف شہر وں میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ،ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی ۔

نجی ٹی وی سماء کے مطابق زلزلے کے جھٹکے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں محسوس کیے گئے، وفاقی دارالحکومت ا سلام آبادمیں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں،پنجاب میں ملتان، بھکر، پھالیہ، کمالیہ، خیبر پختونخوا میں کوہاٹ، شبقدر، مہمند، مالاکنڈ، سوات، بونیر میں بھی رات گئے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس کے علاوہ میانوالی ، پاکپتن ، بھیرہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔

زلزلے کے بعد شہری خوف زدہ ہوکر گھروں سے باہر نکل آئے،مختلف علاقوں میں گھروں میں سوئے شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے۔واضح رہے کہ زلزلے کے جھٹکے کے نتیجے میں اب تک کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔

برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ میں امریکی جیولوجیکل سروے (یو ایس جی سی) کے حوالے سے بتایا کہ زلزلے کی شدت 6.1 تھی اوراس کا مرکز پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے قریب واقعہ افغان صوبہ خوست سے 44 کلو میٹر جنوب مغرب میں تھا، جب کہ زلزلے کی گہرائی 54 کلومیٹر تھی۔ مقامی شہریوں کا کہنا تھا کہ زلزلے کے جھٹکے 30 سے 40 سیکنڈز تک محسوس کی گئی۔

