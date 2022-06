کیامنال خان اور کائیلی جینز کا ناشتہ ایک جیسا ہے؟

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی ادکارہ منال خان اور ہالی ووڈ کی مشہور ماڈل کائیلی کا ناشتہ ایک جیسا دیکھ کر صارفین حیران ہو گئے اور منال خان کو ٹرال کرنے لگے کہ انہوں نے چوری کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی ادکارہ منال خان نے گزشتہ روز انسٹاگرام پر ناشتے کی سٹوری شیئر کی، جس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر چھا گئی کیونکہ وہ عام ناشتہ نہیں تھا بلکہ وہ ہالی ووڈ کی مشہور ماڈل کائیلی کا ناشتہ تھاجو انہوں نے اپنی سٹوری پر لگایا تھا؟دراصل ہوا کچھ اس طرح کے ہالی ووڈ سٹار کائیلی کی سٹوری منال خان نے کاپی کر کے اور کروپ کر کے یعنی کائیلی کا نام کٹ کر کے اپنی سٹوری لگادی ۔اداکارہ کو لگا کے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا لیکن شاید منال جلدی میں یہ اندازہ نہ لگا سکیں کہ گر وہ کائیلی کو فولو کر سکتی ہیں، تو ہالی ووڈ سٹار کے پاکستان میں اور کتنے مداح ہوں گے جو ان کی سٹوریز دیکھتے اور پسند کرتے ہوں گے۔جس کے بعد گزشتہ روز سے سوشل میڈیا صارفین منال خان کو خوب ٹرول کر رہے ہیں، ان پر میمز بنائی جا رہی ہیں اور ٹوئٹر پر بھی اداکارہ کا نام ٹرینڈ کررہا ہے۔

ایک صارف نے سوال کیا کہ ’کیا منال خان واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی کائلی جینر کو نہیں جانتا اور فالو بھی نہیں کرتا؟

Does Minal Khan really think none of us follow or know who Kylie Jenner is ???????????????????????? pic.twitter.com/fxLFrVwNR2