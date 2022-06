بینکوں میں ڈالرز ختم ہونے کی افواہوں پر سٹیٹ بینک نے ردعمل جاری کر دیا

کراچی (ویب ڈیسک) بینکوں میں ڈالرز ختم ہونے کی افواہوں پر سٹیٹ بینک آف پاکستان کا ردعمل سامنے آگیا۔

سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ اس وقت 8.9 ارب ڈالر کے نقد زر مبادلہ کے ذخائر فوری استعمال کیلئے موجود ہیں۔

1/3 #SBP has noticed certain rumors implying that SBP Reserves have dried up or are not usable, that SBP has stopped import payments, and that banks have run out of US$.

سٹیٹ بینک کے مطابق 8.9 ارب ڈالر کے نقد زرمبادلہ کے ذخائر میں سونے کے ذخائر شامل نہیں، زرمبادلہ کے ذخائر ختم ہونے یا قابل استعمال نہ ہونےکی افواہوں کا نوٹس لیا ہے۔

3/3 It is further clarified that #SBP has not stopped import payments and commercial banks have sufficient $ liquidity to execute these payments. Indeed, import payments of around US$ 4.7 billion have been executed through the interbank market during the month so far.