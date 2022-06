پاکستان اور ایران کے درمیان بجلی کی فراہمی سے متعلق اہم معاہدہ طے پا گیا

گوادر (ویب ڈیسک) پاکستان اور ایران نے ایران سے بلوچستان کے ضلع گوادر کو سو میگاواٹ اضافی بجلی کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔

وزارتِ توانائی کے اعلامیے کے مطابق معاہدے پر دستخط وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کے دورہ ایران میں کیے گئے ۔معاہدے پر این ٹی ڈی سی اور ایرانی کمپنی توانیر نے دستخط کیے۔

وفاقی وزیر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ منصوبے کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے گا ، ایران سے اضافی بجلی کی فراہمی سے بلوچستان کے عوام کو فوری ریلیف ملے گا۔

Engr. Khurram Dastgir Khan's visit to Iran has been a great success. TAVANIR & NTDC signed an agreement for 100MW additional electricity supply from Iran to Balochistan. It will be completed in the shortest possible time to provide immediate relief to the people of Balochistan