امبر ہرڈ کا چہرہ دنیا کا خوبصورت ترین قرار

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن)قدیم یونانی میں خوبصورتی کے معیار کو پرکھنے کے ریاضی اور سائنسی طریقے کے مطابق سائنسدان نے امریکی اداکارہ امبر ہرڈ کو دنیا کی خوبصورت ترین اداکارہ قرار دے دیا۔

غیرملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق لندن فیشل پلاسٹک سرجری سے منسلک ڈاکٹر جولین ڈیسلو ا نے خوبصورتی پرکھنے کیلئے خفیہ یونانی فارمولے ’گولڈن ریشیو‘ کا انتخاب کیا اور اس فارمولے کے تحت ریاضی اور سائنس کے طریقے ملا کر خواتین کے چہروں اور جسامت کے خدوخال کے ریشو نکال کر ان کی خوبصورتی کو پرکھا گیا ۔ فارمولے کے تحت سرجن نے امبر ہرڈ کارڈ یشین ،، اسکارلٹ جانسن، ایملی رتاجوسکی اور کیٹ موس کی خوبصورتی کا جائزہ لیا، جس میں اداکاروں کی پیشانی، آنکھوں، ناک اور ہونٹوں سمیت چہرے کی پیمائش کی گئی ، جس میں سب سے زیادہ اسکورنگ امبر ہرڈ کے حصے میں آئی اور انہیں دنیا کی خوبصورت ترین خواتین قرار دیا گیا ۔

According to science, the most beautiful woman in the world is Bella Hadid, followed by Beyoncé, Amber Heard, and Ariana Grande. (Based on the Golden Ratio of Beauty Phi which, measures physical perfection.) pic.twitter.com/w2XRb2dACO