امریکہ کے میامی ایئر پورٹ پر طیارہ کمیونیکیشن ٹاور سے ٹکرا کر تباہ

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) ڈومینیکن ایئرلائن کا ایک طیارہ امریکہ کے میامی ایئرپورٹ پر کمیونیکیشن ٹاور کے ساتھ ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ میل آن لائن کے مطابق لینڈنگ کے وقت اس طیارے کے لینڈنگ گیئر میں خرابی آنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش ہوا۔ لینڈنگ گیئر خراب ہو جانے پر ہوائی جہاز رن وے پر پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا کمیونیکیشن ٹاور سے جا ٹکراتا ہے اور اس میں آگ لگ جاتی ہے۔

منظرعام پر آنے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کمیونیکیشن ٹاور سے ٹکرانے کے باعث جہاز کا اگلا حصہ بالکل تباہ ہو چکا ہوتا ہے اور جہازکے بائیں پر کی طرف سے سیاہ دھوئیں کے بادل نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس جہاز میں 126مسافر اور عملے کے 11افراد سوار تھے۔

Close-up video of passengers getting off the plane | #ONLYinDADE pic.twitter.com/o3YyMU9mgx