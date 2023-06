ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کے پروڈیوسر ساجد ندیاد والا نے اپنی نئی فلم "ستیہ پریم کی کتھا" کے لئے کوک سٹوڈیو پاکستان کے مقبول ترین گانے "پسوڑی" کا ری میک بنانے کا اعلان کیا تو مداحوں نے انہیں گانے سے دور رہنے کی تنبیہ کردی۔

تفصیلات کے مطابق کوک سٹوڈیو سیزن 14 کا گانا "پسوڑی" کا شمار سال 2022 کے مشہور پاکستانی گانوں میں ہوتا ہے، جس نے عالمی چاٹ پر مسلسل نمبر ون رہ کر کئی عالمی ریکارڈ قائم کئے۔تاہم اب بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکار کارتک آریان اور اداکارہ کیارا ایڈوانی کی آنے والی فلم کی ریلیز سے تقریباً ڈیڑھ ہفتہ قبل اعلان کیا گیا ہے کہ "پاکستانی گلوکار علی سیٹھی اور شے گل کے ہٹ نمبر کا ری میک تیار کیا جائے گا، جس کی شوٹنگ کا آغاز گزشتہ روز ہوچکا ہے۔تاہم اب یہ خبر سامنے آتے ہی مداحوں میں شدید غم و غصہ پایا گیا جس کا برملا اظہار وہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر کر رہے ہیں۔

بیشتر ٹوئٹر صارفین کے مطابق بالی ووڈ میں اب تخلیقی صلاحیت نہیں رہی اس لئے وہ نقل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ کئی صارفین نے بالی ووڈ کو "پسوڑی" اور کوک اسٹوڈیو سے دور رہنے کا کہہ دیا تو کسی نے کہا کہ "اسے ری میک نہیں کاپی پیسٹ کہیں۔"

