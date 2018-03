پلے آف شاندار رہے ،بہترین انتظامات پر تمام متعلقہ ادارے مبارک باد کے مستحق ہیں:شہباز شریف

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پلے آف کے دونوں میچز بہترین رہے جس میں شائقین کرکٹ کی شمولیت بہترین رہی ،میچز کے کامیاب انعقاد پر تمام متعلقہ ادارے مبارک باد کے مستحق ہیں۔

What an exciting end to the playoffs! Excitement of the spectators was legendary in both matches ... Full marks to police, law enforcement agencies, district administration and PSL management for a job done wonderfully well. Good luck for the final match in Karachi!