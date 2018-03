”سر ہم آپ کی عزت کرتے ہیں لیکن ۔۔۔“علی ظفر بھی میدان میں آگئے ،عمران خان کو ایسی کھری کھری سنا دیں کہ کپتان کبھی تصور بھی نہ کر سکتے تھے 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پی ایس ایل کے تیسرے ایڈیشن کا فائنل اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان 25مارچ کو کراچی میں کھیلا جائے گا ،اس ایونٹ نے اب تک پاکستانیوں کو خوب لطف اندوز کیا اور اس کا اندازہ اس بات سے لگا یا جا سکتا ہے کہ لاہور میں ہونے والے دونوں میچوں میں پاکستانی بڑھ چڑھ کر سٹیڈیم پہنچے اور پاکستان میں کرکٹ کو خوب سپورٹ کیا ،یہ ہی حال کراچی کا بھی ہے جہاں چند ہی گھنٹوں میں فائنل میچ کی تمام ٹکٹس خرید لی گئیں اور انوکھی تاریخ رقم ہو گئی ۔ایک طرف تو پاکستانی اس خوبصورت ایونٹ اور اپنے پسندیدہ کھیل سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو دوسری جانب سیاست دان انتخابات سے قبل اپنی سیاسی دکانیں چمکا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف خوب بیانات دے رہے ہیں ۔ایسا ہی کام تحریک انصاف کے چیئر مین عمران خان نے کیا تو معروف گلو کار علی ظفر نےانہیں ایسا نہ کرنے کا مشورہ دے دیا ۔

Sir, we do love you for your efforts for the country but perhaps “timing” on issues matters? On a day nation celebrates cricket we do expect you (as our cricket hero) to appreciate, if not participate in the joy and sentiment of the country that comes with cricket coming home :) https://t.co/7RGDkVb4VU