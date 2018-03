گلیڈی ایٹرز کی شکست پر رو رو کر ہلکان ہونے والی اس لڑکی کی تصاویر نے انٹرنیٹ پر دھوم مچادی، لیکن دراصل یہ کون ہے؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا گیا پہلا ایلیمینٹر میچ انتہائی سنسنی خیز رہا جو پشاور زلمی نے صرف ایک رنز سے جیت لیا۔اس میچ میں جہاں اور بھی بہت کچھ دیکھنے والا تھا وہیں سب کی توجہ کا مرکز یہ لڑکی بنی رہی جو ہر گیند پر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو سپورٹ کرتی رہی لیکن جب میچ کا فیصلہ ہوا تو زاروقطار رونے لگ گئی۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو سپورٹ کرنے والی اس لڑکی کی روتے ہوئے تصاویر اور ویڈیوز نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی ہے اور ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخر یہ لڑکی کون ہے؟ تو جناب! بالآخر اس سوال کا جواب مل ہی گیا ہے جو ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے ۔



سوشل میڈیا پر چلنے والی اطلاعات کے مطابق یہ لڑکی کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے مالک ندیم عمر کی صاحبزادی ہیں۔

متعدد سوشل میڈیا صارفین نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ لڑکی کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے مالک ندیم عمر کی صاحبزادی ہیں مگر مصدقہ ذرائع سے اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔



شائقین کرکٹ کا موقف ہے کہ جس طرح یہ لڑکی کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی شکست پر زار و قطار روئی، اس سے بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ندیم عمر کی صاحبزادی ہیں ۔ سوشل میڈیا صارفین نے اس لڑکی کے کرکٹ کیلئے جذبات کو قابل قدر قرار دیا ہے۔



روتی ہوئی اس لڑکی کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں اور صارفین نے طرح طرح کے تبصرے شروع کردیے۔ شاہ آفتاب احمد نے ٹوئٹر پر اس لڑکی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اسے رونے سے منع کیا۔



ثانیہ اسد نامی ایک لڑکی نے انسٹاگرام پر انتہائی دلچسپ تبصرہ کیا اور کہا ’ ہم شرمندہ ہیں کہ تمہاری خوشیوں کے قاتل ابھی زندہ ہیں۔

جہانزیب نامی صارف نے تو اسے بالی ووڈ فلم کبھی خوشی کبھی غم سے تشبیہہ دے دی۔

This scene will remember forever. This is beauty of PSL full of emotion ❤️#PZvQG pic.twitter.com/gz4f79UolV — Mad GuJJar????????⚽️ (@iamE_Engineer) March 20, 2018

#PZvQG

That scene concluded that cruel match pic.twitter.com/ifVjfK2rhl — Bilal Nasir Khan (@BilalNasirKhan1) March 20, 2018

We all feel sad for this girl.

Fawad Rana of Quetta Gladiators. pic.twitter.com/NzQ24LwYsz — Parhlo (@parhlo) March 20, 2018

The moment you realize you don't have notes to study, n tomorrow is paper xD#QGvPZ #PZvQG #QuettaGladiators pic.twitter.com/h3pEfIfHxO — Sagar Samy (@sagarsamy_) March 20, 2018

Zalmo Qyamat k din tumhay iske aik aik ansoo ka hisab dena hoga :’)#PSL pic.twitter.com/zB0xmbGihl — Phupho (@Phuppho) March 20, 2018