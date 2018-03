’’ یہ وقت ہے کہ فیس بک ۔ ۔ ۔‘‘ وٹس ایپ نے فیس بک انتظامیہ کو زوردار جھٹکا دیدیا، شریک بانی نے ایسی بات کہہ دی کہ زکربرگ کی بھی پریشانی کی حد نہ رہے گی

کیلیفورنیا(ویب ڈیسک) ڈیٹا چوری سکینڈل سامنے آنے کے بعد وٹس ایپ کے شریک بانی نے سوشل میڈیا صارفین سے فیس بک اکاؤنٹس ختم کرنے کا کہہ دیا ہے۔

فیس بک کے 5 کروڑ صارفین کا ڈیٹا چوری ہونے کے انکشاف کے بعد اس سوشل میڈیا سائٹ کے خلاف امریکا میں تحقیقات کا آغاز کردیا گیا ہے۔ منفی خبروں کی وجہ سے جہاں فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو صرف ایک دن میں 6 ارب ڈالرز کا بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا وہیں کمپنی کی ساکھ کو بھی دھچکا لگا ہے۔

وٹس ایپ کے شریک بانی برائن ایکٹن نے ٹوئٹر پر اپنے مختصر پیغام میں لکھا کہ ’یہ وقت فیس بک ڈیلیٹ کرنے کا ہے۔‘

برائن ایکٹن کی جانب سے یہ بیان فیس بک کے خلاف امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کی تحقیقات کے آغاز کے فوری بعد سامنے آیا ہے۔

واضح رہے کہ 4 سال قبل فیس بک نے پیغام رسانی کی سب سے مقبول موبائل ایپلی کیشن وٹس ایپ کو 19 ارب ڈالرز میں نقد اور حصص کی صورت میں خرید لیا تھا۔

#DeleteFacebook FAKEBOOK SOLD YOU ALL OUT, WHY BECAUSE THEY COULD. SOLD YOUR DATA AND PUT YOU ALL AT RISK. THIS IS A COMPANY YOU REALLY WANT TO DO BUSINESS WITH? NOT ME NEVER FAKEBOOK! pic.twitter.com/WgRjJwHDm2