ڈیرن سیمی نے فائنل میچ کے حوالے سے کراچی کے عوام کیلئے ویڈیو پیغام جاری کر دیا ، زبردست بات کہہ دی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پشاور زلمی گزشتہ روز کراچی کنگز کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئی ہے جہاں ان کا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے ساتھ 25 مارچ کو کراچی میں ہو گا اور اس موقع پر کپتان ڈیرن سیمی نے کراچی کے شہریوں کیلئے پیغام جاری کرتے ہوئے کہاہے کہ وہ ان کی ٹیم کو سپورٹ کریں ۔

سوشل میڈیا پر وڈیو پیغام میں ڈیرن سیمی نے کہا کہ کراچی ہم آ رہے ہیں، آپ سب پشاور زلمی کو سپورٹ کرنے کے لیے سٹیڈیم میں آئیں اور پیلی شرٹس پہن کر آئیں، انشاءاللہ ہم فائنل جیتیں گے۔“اپنے پیغام کے آخر میں ڈیرین سیمی نے کہاکہ ہم یہ میچ ضرور جیتیں گے ’انشا اللہ ‘۔

یہاں پر انتہائی دلچسپ امر یہ ہے کہ فائنل میں پہنچنے والی دونوں ٹیمیں ہی چیمپئنز رہ چکی ہیں یعنی اسلام آباد یونائیٹڈ پی ایس ایل سیزن 1 میں کامیاب ہوئی تھی جبکہ پشاور زلمی نے دوسرے سیزن میں ٹرافی اپنے نام کی تھی تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ تیسرا سیزن کس کے حصے میں آ تاہے ۔

ویڈیو دیکھیں:

Skipper message for my home city fans ❤️????????@PeshawarZalmi @darensammy88 #HBLPSL3 big final remember me and my team in your prayers pic.twitter.com/MyWaivjZi5