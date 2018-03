ٹرینٹ بولٹ اور ٹم ساﺅتھی کی تباہ کن باولنگ،انگلینڈ تاریخ کے چھٹے کم سکور پرڈھیر

آک لینڈ(ڈیلی پاکستان آن لائن)انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جارہے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگ میں انگلینڈ تاریخ کے سب سے کم سکور58رنز پر ڈھیر ہوگئی ،ان کی بیٹنگ لائن کی تباہی ٹرینٹ بولٹ اور ٹیم ساﺅتھی نے اڑائی جہنوں نے بالترتیب6اور 4وکٹیں حاصل کی ،دوسری جانب نیوزی لینڈ نے دن کے اختتام تک اپنی پہلی اننگ میں 3وکٹوں کے نقصان پر175رنز بنالئے۔

58 ALL OUT!



Six for Boult, four for Southee, and England have rolled over for their sixth-lowest total ever.



LIVE: Follow the updates from the historic pink-ball Test at Eden Park.

️ #NZvENG ➡️https://t.co/FDVkYrjU8k pic.twitter.com/OKY1jB6Pzo