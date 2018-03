یونس خان ستارہ امتیاز ملنے پر شکرگزار، قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان یونس خان نے ستارہ امتیاز ملنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے جب کہ پوری قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد بھی دی ہے۔

A special message for my beloved Pakistanis on this Pakistan Day 23rd of March - thank you Pakistan government for awarding me Sitara-e-Imtiaz. I am proud of being a Pakistani. Long live Pakistan. pic.twitter.com/EsBrDma2ao