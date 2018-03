پاک بحریہ کے سربراہ کی ایئرمارشل مجاہد انور خان سے ملاقات ،عہدہ سنبھالنے پر مبارک باد

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی سے پاک فضائیہ کے نئے ایئرمارشل مجاہد انور خان نے ملاقات کی جس میں پاک بحریہ کے سربراہ نے انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارک باد دی۔

Air Chief Marshal, Mujahid Anwar Khan made his first visit to Naval Headquarters Islamabad on Thursday and met Naval Chief Admiral Zafar Mahmood Abbasi.

During the meeting, Admiral Zafar Mahmood Abbasi congratulated the Air Chief on assuming Command of Pakistan Air Force. pic.twitter.com/FXo1v80TdV