یوم پاکستان، جندران کی چوٹی قومی پرچم سے روشن

کوہلو(ڈیلی پاکستان آن لائن)بلوچستان کے ضلعے کوہلوکی جندران چوٹی پر پاکستان کا پرچم بنادیا گیا ۔

The Pakistan flag, flying high & mighty, has been supplanted on the Jandran Ridge at Kohlu. It is 300x200 ft, at 5577 ft height above mean sea https://t.co/Iy19DF7v7L it has been lit up in celebrations for 23rd March celebrations #PakistanDay pic.twitter.com/hzdj1U5ckU