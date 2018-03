اقوام متحدہ پاکستانی دستوں کے کردار کا معترف،آئی ایس پی آر کی جانب سے اظہار تشکر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستانی دستوں کے کردار کا شکریہ ادا کرنے پر عالمی ادارے سے اظہار تشکر کیا ہے۔

Thank you @UN for acknowledging our peace keepers. Pakistan is one of the leading contributors for global peace since 1960 including 156 Pakistanis who sacrificed their lives under UN Flag. #PakistanTheLandOfPeace ???????? pic.twitter.com/QKFHzYbdzE