ڈین ایلگرکے ناقابل شکست 121رنز،ساﺅتھ افریقہ نے آسٹریلیا کے خلاف 8وکٹوں کے نقصان پر266رنز بنالئے

کیپ ٹاﺅن(ڈیلی پاکستان آن لائن)ساﺅتھ افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والی چار ٹیسٹ میچز کی سیریزکے تیسرے میچ کے پہلے روز کے اختتام تک افریقہ نے ڈین ایلگرکے 121ناقابل شکست رنز کی بدولت8وکٹوں کے نقصان پر266رنز بنالئے ۔

