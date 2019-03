برطانوی شہر برمنگھم میں 5 مساجد پر حملہ

برمنگھم (ڈیلی پاکستان آن لائن)برطانوی شہر برمنگھم میں رات گئے 5 مساجد پر حملہ کیا گیا ۔ برطانیہ کی انسداد دہشتگردی پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کردیا ہے۔

پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے رات گئے برمنگھم شہر میں ویٹن روڈ اسلامک سنٹر سمیت 5 مساجد پر ہتھوڑوں سے حملہ کیا اور توڑ پھوڑ کی۔ برمنگھم کونسل آف مساجد کے مطابق کم از کم تین مساجد پر حملہ کیا گیا ہے جو کہ ہینڈز ورتھ، آسٹن اور ویٹن کے علاقوں میں واقع ہیں۔کونسل نے مساجد کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی واقعے سے متعلق فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آگاہ کریں تاکہ کسی بھی نقصان سے بچا سکے۔

فوٹو: ٹوئٹر

کونسلر مجید محمود نے مساجد میں پیش آنے والے واقعات کی تصاویر اور ویڈیوز ٹوئٹر پر شیئر کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ویٹن روڈ اسلامک سنٹر پر اکیلے آدمی نے ہتھوڑے سے رات گئے حملہ کیا تھا۔

Unfortunately the Witton Road Islamic Centre was attacked overnight by an individual who used a sledgehammer to break the windows.

I said last week that Muslims were afraid after the terrorist attacks in #ChristChurch

We need support in Brum @WMPolice. pic.twitter.com/7RjTqjRXbx