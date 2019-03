نیوزی لینڈ میں نماز جمعہ کے بعد وزیراعظم کا خطاب، حدیث مبارکہ سے آغاز کرکے مسلمانوں کے دل جیت لیے

کرائسسٹ چرچ(ویب ڈیسک) ہیگلی پارک میں نماز جمعہ کے بعد وزیراعظم نیوزی لینڈ جیسنڈا آرڈرن نے حضورپاک ﷺ کی حدیث مبارک پڑھ کرسناتے ہوئے خطاب کا آغاز کیا۔

وزیراعظم نیوزی لینڈ جیسنڈا آرڈرن نے نیوزی لینڈ کے ہیگلی پارک میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل حضورپاک ﷺ کی حدیث مبارک پڑھ کرسناتے ہوئے خطاب کا آغازکیا۔’حضورﷺ نے فرمایا جو ایمان رکھتے ہیں، ان کی باہمی رحم دلی، ہمدردی اوراحساس ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، اگرجسم کے کسی ایک حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔‘

وزیراعظم نے حدیث پڑھنے کے بعد اظہار مسلمانوں سے یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ نیوزلینڈ آپ کے ساتھ دکھ میں شریک ہے، ہم سب ایک ہیں۔ویڈیو دیکھئے

