ایک اوور میں 6 چھکے اور تیز ترین سنچری بھی، نوجوان بلے باز نے نئی تاریخ رقم کر دی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلش کاؤنٹی میں سرے کے اوپنر وِل جیکس نے لنکاشائر کے خلاف 10اوور کے میچ میں 25 گیندوں پر سنچری سکور کرکے نئی تاریخ رقم کر دی ہے مگر آفیشل میچ نہ ہونے کے باعث ان کی یہ سنچری عالمی ریکارڈ میں شمار نہیں کی جائے گی۔

تفصیلات کے مطابق ول جیکس کی سنچری کو دو پیشہ ورانہ ٹیموں کے درمیان میچ کی سب سے تیز ترین سنچری سکور قرار دیا جا رہا ہے تاہم آفیشل میچ نہ ہونے کے سبب جیکس عالمی ریکارڈ قائم نہیں بنا سکے البتہ وہ ٹی 10 کرکٹ میں سب بڑا انفرادی سکور بنانے کا اعزاز اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے ہیں جو اس سے قبل انگلش بلے باز ایلکس ہیلز کے پاس تھا جنہوں نے گزشتہ سال 87 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔

جیکس نے مجموعی طور پر 30 گیندوں پر 105 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی اور اس دوران ناصرف 8 چوکے مارے بلکہ ایک اوور میں مارے گئے 6 چھکوں سمیت مجموعی طور پر 11 مرتبہ گیند کو باﺅنڈری کے باہر پھینکا۔ ان کی اس اننگز کی بدولت سرے نے تین وکٹوں کے نقصان پر 176رنز بنائے جس کے جواب میں لنکاشائر کی ٹیم 9وکٹوں کے نقصان پر 81رنز ہی بنا سکی۔

1⃣1⃣sixes including six in an over @wjacks9 ' 100 in 25 balls against @lancscricket ???? pic.twitter.com/HKwfv4RXfq

اپنے اس کارنامے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے جیکس نے کہا کہ جب تک وہ 98 کے سکور تک نہیں پہنچے تھے، اس وقت تک انہوں نے سنچری کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا، یہ سب کچھ انتہائی جلدی میں ہوا۔20سالہ جیکس نے گزشتہ سال سرے کیلئے فرسٹ کلاس، ٹی20 اور لسٹ اے میں ڈیبیو کیا تھا اور گلوسٹر شائر کے خلاف رائل لندن کپ کے میچ میں 100 گیندوں پر 121 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تھی۔

???? off just 2⃣5⃣ balls, including 6⃣ sixes in an over! ????

We caught up with @Wjacks9 after the @surreycricket youngster became the first player to hit a century in a T10 game, against @lancscricket today at the @ICCAcademy! pic.twitter.com/qJGA8LF4Ad