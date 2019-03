پاک بھارت کشیدگی کے بعد بالآخر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے عمران خان کو پیغام بھیج دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پلوامہ حملے کے بعد بڑھنے والی پاک بھارت کشیدگی بتدریج کم ہو رہی ہے اور اب بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے وزیر اعظم عمران خان کو یوم پاکستان پر پیغام بھی بھیجا ہے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر وزیراعظم عمران خان نے بتا یا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کا یوم پاکستان پر پیغام ملا ہے ۔بھارتی وزیر اعظم نے یوم پاکستان کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام کو یہ دن مبارک ہو ۔ان کا کہنا تھا کہ وقت آگیا ہے کہ برصغیر کے لوگ دہشت گردی اور تشدد سے پاک ماحول میں جمہوریت ،امن ،ترقی اور خطے کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں ۔

Received msg from PM Modi: "I extend my greetings & best wishes to the people of Pakistan on the National Day of Pakistan. It is time that ppl of Sub-continent work together for a democratic, peaceful, progressive & prosperous region, in an atmosphere free of terror and violence"