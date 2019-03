’آپ کا ایک بار پھر شکریہ، مجھے نواز شریف سے ملاقات کی اجازت مل گئی‘

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی رہنما مریم نواز نے نواز شریف سے ملاقات کی اجازت دینے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ انہیں نواز شریف سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے جس پر وہ حکومت کی شکر گزار ہیں۔

اس سے قبل ایک اور ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا تھا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کے خون کے نمونے حاصل کرلیے گئے ہیں جس کے بعد ان کا رینل فنکشن ٹیسٹ کیا جائے گا۔ مریم نواز نے خون کے نمونے لینے پر بھی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ جیسے ہی لیب رپورٹس آئیں گی تو انہیں بھی یہ رپورٹس مہیا کی جائیں گی۔

Permission to meet MNS also granted. Thank you again. https://t.co/hqWLVAGqgJ