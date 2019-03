نریندر مودی کے پیغام پر وزیر اعظم عمران خان نے شاندار جواب دے دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے یوم پاکستان کے موقع پر پیغام کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے شاندار جواب دے دیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹو ئیٹر پر وزیراعظم عمران خان نے پہلے بھارتی وزیراعظم کا پاکستانی عوام کے لیے پیغام جاری کیا جس کے بعد اس پیغام پر شاندار جواب دیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر عمران خان نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کے پاکستانی عوام کے نام پیغام کا خیر مقدم کرتے ہیں ،یوم پاکستان پر دونوں ممالک کو مذاکرات شروع کرنے چاہئیں ۔وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل پر بات ہونی چاہیے اور اب مذاکرات میں دونوں ممالک کو نئے تعلقات کی بنیاد رکھنی چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ نئے تعلقات کی بنیاد عوام کے امن اور خوشحالی پر ہونی چاہیے ۔

I welcome PM Modi's message to our people. As we celebrate Pakistan Day I believe it is time to begin a comprehensive dialogue with India to address & resolve all issues, esp the central issue of Kashmir, & forge a new relationship based on peace & prosperity for all our people.

اس سے قبل وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹوئٹ میں بتا یا تھا کہ بھارتی وزیراعظم نے یوم پاکستان کے موقع پر پاکستانی عوام کے لیے پیغام بھجوایا ہے ۔بھارتی وزیر اعظم نے یوم پاکستان کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہاتھا کہ پاکستانی عوام کو یہ دن مبارک ہو ۔ان کا کہنا تھا کہ وقت آگیا ہے کہ برصغیر کے لوگ دہشت گردی اور تشدد سے پاک ماحول میں جمہوریت ،امن ،ترقی اور خطے کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں ۔

Received msg from PM Modi: "I extend my greetings & best wishes to the people of Pakistan on the National Day of Pakistan. It is time that ppl of Sub-continent work together for a democratic, peaceful, progressive & prosperous region, in an atmosphere free of terror and violence"