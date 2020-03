سینیٹر الیاس بلور کی کورونا وائرس کا تدارک نہ کرنے پر تنقید سینیٹر الیاس بلور کی کورونا وائرس کا تدارک نہ کرنے پر تنقید

پشاور(سٹی رپورٹر)سینیٹ آف پاکستان میں عوامی نیشنل پارٹی کے سابق پارلیمانی لیڈر اور یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سینئر لیڈر سینیٹر الیاس احمد بلورنے خیبر پختو نخو ا کی صو با ئی حکو مت کی جا نب سے کور نا و ائر س کی رو ک تھا م اور تدارک کے ٹھو س ا قدا مات نہ ا ٹھا نے پر شد ید تنقید کی اور کہا ہے کہ صو بے میں کور نا وا ئرس سے ا موات مو جودہ صو با ئی حکو مت، محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ اداروں کے نا کا می اور نا اہلی کا منہ بو لتا ثبو ت ہے انھو ں نے وفا قی حکومت سے مطا لبہ کیا ہے کہ پور ے ملک کو ا نکم ٹیکس سے مسشتنی قر ار دیا جا ئے۔ ملک کے ممتا ز صنعتکار سینیٹر الیاس احمد بلور نے گذشتہ روز ایک بیا ن میں کہا ہے کہ کر ونا و ائر س کے پھیلاو کو ر وکنے میں صو با ئی حکو مت کی پر فا ر منس صفر ہے جس میں سندھ حکو مت اور وزیر اعلی مراد علی شاہ، صو با ئی وزرا نا صر شاہ، ریا ض وہا ب، سید غنی /10 10،بلو چستا ن حکومت، وزیر اعلی جام جما ل خان، ہو م منسٹرسر فراز بگٹی، out of 7,10جبکہ خیبر پختو نخوا کی صو با ئی حکومت، وزیر اعلی محمو د خا ن، صو با ئی وزرا شو کت یوسفز ئی، اجمل وزیر، تیمو رسیلم جھگڑا، صو با ئی چیف سیکر ٹری، 5 out of10 پنجا ب 3 out of 10 پر فار منس دیکھا ر ہے ہیں جسکی و جہ سے سار ے ملک میں کرو نا و ائر س تیز ی پھیلا رہا ہے انھو ں نے مزید کہا ہے خیبر پختو نخو ا میں صحت کے مر اکز میں کور نا و ا ئر س کے حو الے سہو لیا ت عد م فر اہمی کی و جہ سے متا ثرہ لو گو ں سخت مشکلا ت کاسا منا ہے انہوں نے کہاکور نا و ائر س سے متا ثر مر یض سر کا ر ی ہسپتا لو ں میں ر ل رہے ہیں اور ڈ اکٹر حضر ا ت بھی سہولیا ت نہ ہو نے کی و جہ سے مر یضو ں کا علا ج کر نے سے قطر ا تے ہیں ا نہو ں نے کہا صو با ئی حکو مت مر یضو ں کے سا تھ سا تھ ڈاکٹر حضر ات کو بھی سہولیا ت فر اہم کر ے اور مر یضو ں کے علا ج معا لجے کی بہتر ین سہو لیات فر اہم کی جا ئیں۔ انہو ں نے مز ید کہا ہے کہ حکو مت کا کا م عو ام میں کور نا و ا ئرس کیوجہ سے افر ا تفر ای کو روکنا ہے اور انھیں حو صلہ دینا سمیت علاج معا لجے کی بہتر ین سہو لیا ت کو یقینی بنا نا ہے۔

