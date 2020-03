’ہم عمران خان اور جنرل باجوہ کے شکرگزار ہیں کہ انہوں نے ۔۔۔‘ چین نے پیغام جاری کردیا

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لی جیان ژاﺅ نے کرونا وائرس سے لڑنے کیلئے چینی ماڈل اپنانے کی ترغیب دینے پر وزیر اعظم اور آرمی چیف کی تعریف کی ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں لی جیان ژاﺅ نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پر عزم اور ذمہ دار قوم ہونے پر چین کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ انہوں نے پاکستانیوں سے کہا ہے کہ وہ چینی طریقہ کار کو فالو کریں۔

لی جیان ژاﺅ نے چین کی کرونا وائرس سے جنگ جیتنے پر تعریف کرنے پر وزیر اعظم اور آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ بہت جلد پاکستان کرونا وائرس کو شکست دے گا۔

Pakistan PM Imran Khan & Army Chief Gen Bajwa highly appreciated China as responsible and determined nation fighting #COVID19 . Both asked Pakistanis to follow Chinese experience. Thanks to PM Khan & Gen Bajwa! I wish Pakistan could defeat #COVID19 ASAP.

لی جیان ژاﺅ نے یوم پاکستان کے حوالے سے بھی پیغام جاری کیا اور اس کے ساتھ ایک چینی شہری کی ویڈیو بھی پوسٹ کی جس میں وہ وائلن پر پاکستان کا قومی ترانہ بجا رہا ہے۔

With this song in violin, I wish you a happy #PakistanDay! This song is out of the world! I wish Pakistan could defeat #COVID19 ASAP! #StandWithPakistan! Chin-Pakistan dosti zindabad! pic.twitter.com/6s3LqshbiZ