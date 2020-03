پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں کرونا وائرس کے 3مثبت کیسز سامنے آگئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں اکثر سرکاری و نجی دفاتر بند کردیے گئے ہیں لیکن ڈاکٹرز، صحافی اور حکومتی اہلکار اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں ۔ میڈیا ہاﺅسز کی جانب سے دفاتر میں سٹاف کو کم کرنے یا گھر سے کام کرنے کی سہولت بھی فراہم کی جارہی ہے لیکن سب احتیاطی تدابیر کے باوجود سٹی میڈیا گروپ میں کرونا وائرس کے 2 مریض سامنے آگئے ہیں جبکہ ایک کیس اب تک نیوز میں رپورٹ ہوا ہے۔

خیال رہے کہ سٹی میڈیا گروپ کے تحت سٹی 42 ٹی وی چینل اور اخبار، چینل 24 ، سٹی 41، یوکے 44، روہی ٹی وی کام کر رہے ہیں اور ان سب کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے۔

سٹی میڈیا گروپ کے سی ای او محسن نقوی کی جانب سے ٹوئٹر پر بتایا گیا ہے کہ ان کے ایک کولیگ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ’ ہم دوسرے ممکنہ پازیٹو کیسز کی تحقیقات کر رہے ہیں اور کچھ سٹاف ممبرز کو قرنطینہ بھی کریں گے، ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔‘

One of our Colleague has been tested positive for Corona. We are investigating the possibility of further infected individuals by tests and will quarantine few staff members. We have and will continue to assure that all precautions possible are taken. @HamidMirPAK@NasimZehra