ایک صدی کے بدترین سیلاب نے آسٹریلیا میں تباہی مچا دی ایک صدی کے بدترین سیلاب نے آسٹریلیا میں تباہی مچا دی

سورس: File

سڈنی (ویب ڈٖیسک) آسٹریلیا کی سو سالہ تاریخ کے بدترین سیلاب نے نیو ساؤتھ ویلز کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آسٹریلیا کی ریاست نیو ساوتھ ویلز میں مسلسل بارشوں کے باعث دریاؤں اور ڈیمز میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہوگئی جب کہ ڈیم کے بند ٹوٹ گئے اور سیلابی ریلہ رہائشی علاقے میں داخل ہوگیا۔سڈنی سمیت کئی بڑے شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آگئے، کئی علاقوں کو خالی کروالیا گیا اور ہزاروں افراد کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوگئے۔ حکومت نے 16 علاقوں کو آفت زدہ قرار دیدیا۔

NEW ???? Severe floods impacting Mount Tamborine on the Gold Coast south of Brisbane, Australia. Residents on high alert #SydneyFloods pic.twitter.com/pCJrjwM3uU — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 21, 2021

کئی اہم شاہراہوں اور ہائی ویز پر پانی کھڑا ہوگیا جس سے ٹریفک معطل ہوگیا اور شہریوں کی گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں جنہیں بعد میں ریسکیو کیا گیا۔ ذرائع آمدورفت معطل ہیں۔محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ طوفانی بارشوں اور سیلاب کا سلسلہ اگلے ہفتے کے آخر تک جاری رہ سکتا ہے اس لیے شہری بلاوجہ گھر سے باہر مت نکلیں اور ساحلی علاقوں کا بالکل بھی رخ نہ کریں۔

ہسپتالوں میں 150 سے زائد معمولی زخمیوں کو لایا گیا ہے اور کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔