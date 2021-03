عتیقہ اوڈھو نے فردوس عاشق اعوان کو مفید مشورہ دیدیا عتیقہ اوڈھو نے فردوس عاشق اعوان کو مفید مشورہ دیدیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان شوبز انڈسٹری کی سینئر اداکارہ عتیقہ اوڈھو نے وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو ماسک پہننے کا مشورہ دے دیا۔

عتیقہ اوڈھو نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی تصویر شیئر کی جس میں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں جبکہ اُنہوں نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک نہیں پہنا ہوا ہے۔

سینئر اداکارہ نے تصویر شیئر کرتے ہوئے فردوس عاشق اعوان سے مخاطب ہوکر لکھا ’میڈم! براہِ مہربانی ماسک پہن لیں۔‘

عتیقہ اوڈھو نے اپنے اگلے ٹوئٹ میں شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ’جب حکومتی نمائندے ہی کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر یہ عوام سے کیسے کورونا ایس او پیز پر عمل کرنے کی توقع کرسکتے ہیں۔‘

How do they expect people to follow SOP's when sitting in Gov they don't set any example to follow. — Atiqa Odho Official (@atiqaodho2009) March 21, 2021

اُنہوں نے اپنے ایک اور ٹوئٹ میں لکھا کہ ’میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کیسے حکومتی نمائندے بھی تقریبات اور پریس کانفرنس کے دوران ماسک نہیں پہنے ہوئے۔‘

I'm amazed to see how even government officials are not wearing masks during events and press conferences. How do they expect people to follow #Covid SOP's. Lead by example folks or then deal with the growing crisis ! — Atiqa Odho Official (@atiqaodho2009) March 21, 2021

اداکارہ نے مزید کہا کہ ’میں اتفاق کرتی ہوں کہ عوام ہر طرف سے بے وقوف بن رہے ہیں لیکن اُنہیں سیدھا راستہ دکھانا عوامی شخصیات کی ذمہ داری ہے۔‘

I agree people are being foolish all over. It's the responsibility of public figures to show the way. Unfortunate. — Atiqa Odho Official (@atiqaodho2009) March 21, 2021

عتیقہ اوڈھو کے ان سلسلہ وار اور معنی خیز ٹوئٹس پر صارفین کی بڑی تعداد اُن کی حمایت کر رہی ہے۔