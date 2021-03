اسلام آباد( ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیراورسربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر اسد عمرنے بتایا ہے کہ کورونا ایس اوپیز کی خلاف ورزی پر کریک ڈاﺅن کی ہدایت کردی گئی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ"آج صبح این سی او سی کی میٹنگ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان سرگرمیوں پر پابندیاں بڑھائی جائیں جو کورونا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے میں معاون ثابت ہورہی ہیں،صوبائی اور وفاقی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد میں سختی کریں اور وقوع پذیر ہونیوالی خلا ف ورزیوں پر کریک ڈاﺅن کریں"۔

In the NCOC meeting this morning we decided to increase restrictions of activities contributing to sharp increase in covid positivity. The provincial & ICT administration were also directed to tighten implementation of sop's and crackdown on violations which are taking place.