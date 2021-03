موٹروے کیس کا فیصلہ، اداکارہ اشنا شاہ کا موقف بھی آگیا

لاہور (ویب ڈیسک) موٹر وے کیس کا فیصلہ آنے کے بعد اداکارہ اشنا شاہ نے کہا ہے کہ کورٹ کا فیصلہ متاثرہ خاتون کا صدمہ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔

سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں اشنا شاہ نے کہا کہ ’موٹر وے سانحے کے متاثرین کے لیے عدالت کا مجرمان کو سزائے موت کا فیصلہ صدمہ کم کرنے میں معاون ہوگا۔‘

Dear survivor, I hope this is a step towards the healing of your trauma. This verdit is a landmark and it may help others from going through what you did. Sending love and light to you and your children, Sis!

