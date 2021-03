امام کعبہ ڈاکٹر عبدالرحمان السدید نے بھی کورونا ویکسین لگوالی

مکہ مکرمہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) امام کعبہ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے کورونا ویکسین کی پہلی خوراک حاصل کرلی۔

امام کعبہ نے گزشتہ روز مکہ مکرمہ میں کورونا ویکیسن کی پہلی ڈوز حاصل کی ہے۔ انہیں انجیکشن کے ذریعے ویکسین دی گئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لازمی لگوائیں، وائرس کیخلاف جنگ ویکسین لگوا کر جیتی جا سکتی ہے۔

خیال رہے کہ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس پاکستان میں بے پناہ مقبول ہیں جس کی وجہ ان کی انتہائی میٹھی آواز میں قرآن کریم فرقانِ حمید کی تلاوت ہے۔ ان کی آواز میں تلاوت آج بھی پاکستان کے سرکاری ٹی وی پر صبح نشر کی جاتی ہے جبکہ پاکستان بھر میں انہیں انتہائی شوق سے سنا جاتا ہے۔

VIDEO: Sheikh Abdul Rehman Al Sudais gets his first dose of COVID-19 Vaccinepic.twitter.com/DeGocrtP28