کیا واقعی ملتان میں آم کے 90 ہزار درخت  کاٹ دیے گئے؟ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچادیا

ملتان (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے اس وائرل ویڈیو کے بعد سخت غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے جس میں آم کے درخت کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔

مسلم لیگ ن کے فاروق لغاری کی جانب سے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس کو احسن اقبال نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کچھ لوگ آم کے درخت کاٹ رہے ہیں، یہ ایک ایسا درخت ہے جس کو لگایا جائے تو اس کے پھلنے پھولنے میں پانچ سے آٹھ سال لگ جاتے ہیں۔

سیاستدانوں اور سماجی کارکنوں کی جانب سے درختوں کی اس بے رحمانہ کٹائی پر حکام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آم کے باغات کی کٹائی روکی جائے ۔

Can someone shed light on reports doing rounds on social media that mango orchards have been felled in Multan for a public sector housing society?Claims that a hundred thousand mango trees already felled. Hard to believe without some solid evidence.