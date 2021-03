شوکت خانم ہسپتال کو امریکی ادارے کی سرٹیفکیشن ملنے پر عمران خان خوشی سے نہال

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)شوکت خانم ہسپتال کو امریکی ادارے جوائنٹ کمیشن انٹرنینشل کی جانب سے سرٹیفکیشن ملنے پر وزیراعظم عمران خان نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں 50 سے کم ہسپتال ہیں جن کو امریکی ادارے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سرٹیفکیشن حاصل ہے۔ اس بار یہ سرٹیفکیشن اس حوالے سے بھی مشکل تھی کہ موجود ہ سروے نئے رولز کے مطابق کیا گیا۔انہوں نے سرٹیفکیشن ملنے پر شوکت خانم ہسپتال کی انتظامیہ کو مبارک بادبھی دی ہے۔

It is a gt achievement bec this time the Hospital was surveyed against new & far more stringent standards set by the JCI in its 7th edition of standards. Presently, there are fewer than fifty hospitals in the entire world that have been judged against these exacting measures.