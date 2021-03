جمعرات کو چھٹی کا اعلان کردیا گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) یوم پاکستان کی پریڈ کے تناظر میں جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں مقامی تعطیل کا اعلان کردیا گیا۔

ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی جانب سے ایک ٹویٹ کرکے 25 مارچ بروز جمعرات کی مقامی چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ جمعرات کو سرکاری و نجی دفاتر بند رہیں گے۔

خیال رہے کہ 23 مارچ کو ہونے والی یوم پاکستان کی پریڈ کو موسم کی خرابی کے باعث موخر کردیا گیا ہے ۔ اب یہ پریڈ 23 کی بجائے 25 مارچ کو ہوگی۔

23rd March Parade has been postponed. Therefore 25th March will be a local holiday in Rawalpindi Pindi and Islamabad