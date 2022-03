ڈسٹرکٹ اینڈسیشن جج محمد اسحاق حاشر نے ملک کی عدالتی تاریخ بد ل دی ڈسٹرکٹ اینڈسیشن جج محمد اسحاق حاشر نے ملک کی عدالتی تاریخ بد ل دی

کراچی (خصوصی رپورٹ)پاکپتن میں تعینات ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اسحاق حاشرنے ملکی تاریخ میں ایک ہی دن میں 65کیسز کا فیصلہ کرکے ایک ریکارڈ قائم کردیا ہے۔انہوں نےDNA (Day of no adjournment)جیسی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے ای کورٹس کے ذریعے ملک میں انصاف کے حصول کو انتہائی آسان بنادیا ہے۔محمد اسحاق حاشر نہ صرف بحیثیت جج اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں بلکہ لوگوں کی فلاح بہبود اور ماحول دوست سرگرمیوں کے لیے بھی پیش پیش ہیں۔ملک کے سماجی حلقوں کی جانب سے محمد اسحاق حاشر کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیاجارہا ہے۔تفصیلات کے مطابق پاکستان میں جہاں لوگوں کو انصاف کے حصول میں کئی کئی سال تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں پنجاب کے ضلع پاکپتن میں تعینات ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن محمد اسحاق حاشر نے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے سائلین کوکئی برسوں تک عدالتوں کے چکر لگانے سے بچانے کے لیے ''ای جسٹس '' کے ذریعے انصاف فراہم کرنا شروع کردیا ہے۔DNA (Day of no adjournment)جیسے اختراعی آئیڈیے کے موجود محمد اسحاق حاشر نے 12مارچ 2022کو اس وقت ایک نئی تاریخ رقم کردی جب انہوں نے ایک ہی دن میں 130سے زائد وکلا کے کیسز کی سماعت کرتے ہوئے 65مقدمات کا فیصلہ سنادیا۔اس دن ایک بھی کیس کو ملتوی نہیں کیا گیا۔اس دوران جوشخص اور وکیل جہاں موجود تھا اس کو وہیں سے ٹیکنالوجی کی مدد سے سناگیا اور ایک نیا سنگ میل حاصل کرلیا گیا۔محمد اسحاق ہاشر کے حوالے سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہ نہ صرف اپنے پیشہ وارانہ ذمہ داریاں انتہائی تندہی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں وہیں معاشرے کی بہتری کے لیے اپنی ذاتی حیثیت میں مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں۔پاکپتن اور گرد و نواح کی سماجی خدمات کے ساتھ وہ ملک بھر میں ماحول دوست سرگرمیوں کے حوالے سے بھی اپنی جداگانہ شناخت رکھتے ہیں اور اب اپنے ذاتی خرچے سے وہ ہزاروں پودے لگاچکے ہیں۔محمد اسحاق حاشر نے کسی کے احکامات کے بغیر اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ان اقدامات کا آغاز کیا ہے،جسے ملک بھر میں سراہا جارہا ہے۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ محمد اسحاق حاشر جیسے ججز کی ملک میں موجودگی تازہ ہوا کے جھونکے کے مترادف ہے۔ان کی سرگرمیوں سے عوام کا عدالتی نظام پر اعتماد مضبوط ہوگا اور ان کی پیروی کرتے ہوئے دیگر ججز بھی ای جسٹس کے ذریعے لوگوں کو جلد انصاف فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔سماجی حلقوں نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ انسانیت کی اس خدمت پر محمد اسحاق حاشر کو سول ایوارڈ سے نوازا جائے۔