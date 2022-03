بختاور بھٹو کو گلف نیوز کی رپورٹر ثناء جمال پر تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا

کراچی (ویب ڈیسک) سابق صدر آصف زرداری کی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری کو گلف نیوز کی رپورٹر ثناء جمال پر طنز کرنا مہنگا پڑ گیا کیونکہ ان کے طنزیہ جواب پر سوشل میڈیا صارفین چپ نہ رہ سکے اور انہوں نے بختاور بھٹو کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔صارفین نے بختاور بھٹو پر تنقید کیساتھ گلف نیوز کی نامہ نگار کے حق میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہر شخص اپنی رائے میں آزاد ہے۔

واضح رہے کہ قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف جمع کرائی گئی تو تحریک عدم اعتماد پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے گلف نیوز کی نامہ نگار ثناء جمال نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد اصل میں پاکستان کے خلاف ہے۔

ثناء جمال نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ وقت عمران خان بمقابلہ حزب اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ یہ پاکستان بمقابلہ کرپٹ سیاسی خاندان ہیں۔

تاہم بختاور بھٹو زرداری نے گلف نیوز کی رپورٹر ثناء جمال پر طنز کرتے ہوئے جوابی ٹوئٹ میں لکھا کہ ایک نام نہاد صحافی کی جانب سے اس طرح کھلے عام متعصبانہ ٹوئٹس پر گلف نیوز کو نوٹس لینا چاہیے۔ بختاور بھٹو زرداری نے مزید لکھا ہے کہ آپ آنکھوں سے نابینا ہیں آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ مفروضوں کی بنیاد پر الزامات لگاسکتی ہیں؟ سابق صدر کی صاحبزادی کا کہنا ہے کہ آپ کی معلومات کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے کرپشن کے پیسوں کا جواب نہ دینے کے لیے صرف ایک شخص عدالتوں سے چھپتا پھر رہا ہے اور وہ ہے عمران خان۔

Perhaps one should complain to @gulf_news on such openly biased tweets by a so called journalist. How dare you make allegations based on your blind fan girl assumptions? Only politician hiding from courts where money cannot be traced is Imran Khan & FYI peoples mandate > you. https://t.co/CkyGJ0wZPG