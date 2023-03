اسسٹنٹ کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ کی بلی گم ہوگئی، ڈھونڈنے پر انعام کا اعلان

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ویب ڈیسک) ٹوبہ ٹیک سنگھ کی اسسٹنٹ کمشنر کی بلی گم گئی جس پر انتظامیہ کی نیندیں اُڑگئیں، شہری آٹے کے لیے در بدر ہیں لیکن اسسٹنٹ کمشنر بلی کی تلاش میں مگن ہوگئی۔

نجی ٹی وی چینل پر خبر نشر ہوئی تو سیدہ انعم فاطمہ نے اپنے وضاحتی بیان میں لکھا کہ " جرنلزم کے معیار پر بہت دکھ ہوا، میری بلی کھو گئی ، میں نے اسے قریبی گھروں میں شام کے وقت از خود ڈھونڈا جیسا کہ کوئی بھی دوسرا مالک کرتا۔خیر ، یہ خبر ہے؟ میں خود پیدل ہی پڑوس میں گئی اوراس میں ریاست کے کوئی وسائل استعمال نہیں ہوئے ۔

Very saddened by the standard of journalism. I lost my cat, I look for her in the evening after work myself in nearby houses like any other caring pet owner. Somehow this is news? 4 prospective trolls I go on foot in neighbourhood and no state resource is involved here! pic.twitter.com/zO9rs77ZcS