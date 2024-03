 اسپاٹی فائی کی K-Popپلے لسٹ کی ایک دہائی کامیابی سے مکمل

ملتان(پ ر) اسپاٹیفائی کی عالمی کے پاپ فلیگ شپ پلے لسٹ، کے پاپ آن!(K-Pop ON!) کی ایک دہائی کا طویل سفر طے کرکے کامیابی کی منزلوں پر پہنچ(بقیہ نمبر16صفحہ7پر)

گئی ہے۔ یہ پلیٹ فارم سامعین کو اس صنف سے بہترین گیت تلاش کرنے اور انہیں چلانے کے لئے سرگرم ہے۔ اس بڑی کامیابی کو منانے کے لئے دنیا کی سب سے مقبول آڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم نے ''مائی فرسٹ کے-پاپ کرش کیمپین'' کے تحت اسپاٹیفائی سنگلز کی خصوصی سیریز کا آغاز کیا، جس میں ENHYPEN،SHOWNU X HYUNGWON (of MONSTA X),، اورSTAYC شامل ہیں۔ کے -پاپ کے بڑھتے ہوئے پاور ہاس اینہائپن (ENHYPEN) نے بی ٹی ایس کے گیت ''I Need You'' کے ساتھ اس سیریز کا آغاز کیا۔ اسپاٹیفائی کے لیے خصوصی طور پر تیار شدہ یہ گیت منفرد انداز میں اسپاٹیفائی ایکسکلوسوز کورز میں شامل کیا جانے والا پہلا گیت ہے، اس سیریز میں کے -پاپ کے تین آرٹسٹس کے خصوصی کورز شامل ہیں جن میں سے ہر ایک کور کے ذریعے یہ آرٹسٹ اپنے ان سینئر آرٹسٹس کو خراج تحسین پیش کررہے ہیں جنہوں نے کے - پاپ کے فروغ کیلئے نمایاں کردار ادا کیا۔اینہائپن نے کہا، ''یہ اسپاٹیفائی کے-پاپ آن! سنگل ہمارے لئے انتہائی اہم ہے۔ ایک نئے گیت سے اپنے مداحوں کو قریب لانے کے علاوہ، ہمارے پاس کے -پاپ کے ساتھ اپنے سفر کے شروعات کی کہانی بذریعہ گیت سنانے کا موقع تھا جسے ممبرز نے بڑا پسند کیا۔ ہم نے ہمیشہ اپنی موسیقی کے لئے اسپاٹیفائی کے تعاون کو سراہا ہے، لہذا کے-پاپ آن! (K-Pop ON!) کا حصہ بننا ایک اعزاز ہے۔