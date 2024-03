دبئی میں ڈیلیوری کی نوکری کرنے والے نوجوان نے شاندار کارنامہ انجام دے کر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا

دبئی سٹی (ویب ڈیسک) دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی (آر ٹی اے) کی جانب سے پاکستان سے تعلق رکھنے والے ڈلیوری رائیڈر ذیشان احمد کو شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے پراعزازسے نوازا ہے۔

ذیشان نے الوسل اسٹریٹ پر ایک لٹکتی ہوئی ٹریفک لائٹ کو ٹھیک کرکے ممکنہ خطرے کو روکا تھا، تاہم وہ اس بات سے لاعلم تھے کہ کمیونٹی کے لیے یہ خدمت کیمرے میں ریکارڈ ہورہی تھی۔خلیج ٹائمز سے بات کرتے ہوئے ذیشان کا کہنا تھا کہ ’میں الوسل سٹریٹ پر گاڑی چلا رہا تھا کیونکہ اس وقت میرے پاس ڈلیوری آرڈر نہیں تھا۔ میں نے اچانک ٹوٹے ہوئے سگنل کو محسوس کیا۔ ایک پینل الگ تھلگ تھا، اور یہ بہت خطرناک طریقے سے لٹک رہا تھا.

انہوں نے بتایا، ’یہ ایک تیز ہوا والا دن تھا، اور مجھے ڈرتھا کہ ٹوٹا سگنل کسی پیدل چلنے والے یا کسی اور ڈرائیور کو متاثر ک سکتا ہے۔ لہذا، میں نے جلدی سے اپنی موٹر سائیکل پارک کی اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کسی نے میری ویڈیو آن لائن ریکارڈ اور پوسٹ کی ہے۔‘

واقعے کے دو دن بعد ذیشان کواپنے ادارے تلابت کی انتظامیہ کی جانب سے فون آیا کہ روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ان سے رابطے کی تفصیلات مانگی ہیں۔

ذیشان کے مطابق ، ’میں نے اپنی تفصیلات شیئر کرنے کی اجازت دی جس کے بعد مجھے آر ٹی اے ہیڈ کوارٹر میں مدعو کیا گیا اوروہ بار بار میری خدمت کے لیے میرا شکریہ ادا کرتے رہے۔ میں اس اعتراف کے لئے بہت شکر گزار تھا۔‘

یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ذیشان نے شہر کو محفوظ رکھنے میں مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں جمیرہ بیچ روڈ پر تھا اور ایک سروس روڈ پر درخت کی شاخ گری تھی۔ وہاں سے گزرنے والی کار میں ایک خاتون موجود تھیں جو پھنس چکی تھی اور آگے بڑھنے سے قاصر تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی موٹر سائیکل پارک کی awr شاخ کو سڑک سے دور کھینچ کر فٹ پاتھ پر رکھ دیا تاکہ ریفک میں رکاوٹ نہ آئے۔ یہ صرف انسانی ہمدردی میں تھا اور میں نے کسی انعام کی امید میں ایسا نہیں کیا تھا۔

